США лишатся трети урана в случае остановки поставок из России

Соединенные Штаты будут терять около 65 тонн урана в месяц, если Россия остановит поставки данного вида топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчеты.

Это почти 33% от ежемесячного объема импорта Вашингтона. Москва исторически является крупнейшим поставщиком урана на американский рынок. За 7 месяцев текущего года было поставлено 452 тонны урана. Россия занимает 32,7% от всего объема поставок. В то же время в июле российские поставки резко упали - в 1,8 раза по сравнению с месяцем ранее, до минимальных показателей с марта 2022 года (36 тонн). При этом в апреле 2023 года поставок не было совсем.

Американские власти также импортируют большие партии урана из Британии - 241 тонна за январь-июль. Из Германии было ввезено столько же, а их Франции - 240 тонн - в среднем по 34 тонны в месяц. Нидерланды поставили за аналогичный период времени чуть меньше - 187 тонн, около 27 тонн ежемесячно. Также разовые поставки были из КНР (25 тонн) и Казахстана (6 тонн).

Из перечисленных стран единственными, кто нарастил экспорт урана в США в июле, были Нидерланды - в два раза, а также Германия. Остальные партнеры отгрузки в июле не совершали.