Назван размер госдолга России

Госдолг России вырос почти на 10%
Сейчас он составляет 25 триллионов рублей.
Увеличение на 9,8% произошло за первое полугодие 2023-го, пишут «Известия». Согласно действующему закону о бюджете, Минфин прогнозирует рост госдолга до 25 трлн 400 млрд по итогам текущего года. В целом уровень этого показателя поднялся до 16,7% от ВВП.
Внешний долг России в иностранной валюте с начала года уменьшился на 2,1% (1 млрд 200 млн долларов). В основном это произошло за счёт снижения объёма заимствований по государственным гарантиям в долларах.