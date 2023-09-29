Назван размер госдолга России

Увеличение на 9,8% произошло за первое полугодие 2023-го, пишут «Известия». Согласно действующему закону о бюджете, Минфин прогнозирует рост госдолга до 25 трлн 400 млрд по итогам текущего года. В целом уровень этого показателя поднялся до 16,7% от ВВП.