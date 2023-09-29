Маск поддержал сенатора Пола в исключении поддержки Украины из бюджета США

Американский предприниматель Илон Маск поддержал тезис сенатора Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США. "Браво!" - написал Маск под публикацией сенатора в соцсети X (бывшая Twitter). В своем сообщеним Пол заявил, что для того, чтобы избежать шатдауна правительства США, он согласен на ускоренное голосование по бюджету, в который не будут закладываться средства на помощь Украине. По его словам, если американское руководство настаивает на финансировании правительства другой страны за счет США, то ему следует винить в задержке принятия бюджета исключительно собственную бескомпромиссность. До этого стало известно, что американский Госдеп готовит план на случай прекращения работы правительства — это произойдет, если конгресс не согласует бюджет до конца сентября. Сенат предложил проект о временном финансировании, включив в него средства для Украины. Республиканцы недовольны. Подробности — в материале "Газеты.Ru".