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Набиуллина рассказала о будущем ключевой ставки

Решения по ключевой ставке до конца года будут зависеть от ситуации в экономике, текущий прогноз подразумевает, что её уровень может повыситься, а может и не поменяться. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ХХ Международном банковском форуме.

Набиуллина рассказала о будущем ключевой ставки
© РИА Новости

"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Много неопределенностей, мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию. Прогноз на этот год подразумевает и то, что ставка до конца года может остаться на нынешнем уровне, может и повыситься", - сообщила глава ЦБ.

Сейчас уровень ключевой ставки составляет 13%, до этого значения Банк России повысил ее на прошлом плановом заседании по денежно-кредитной политике 15 сентября. 15 августа ЦБ внепланово повысил ее с 8,5% до 12%, в июле ставка выросла с 7,5% до 8,5%, до этого не менявшись почти год.

Годовая инфляция в России выросла почти до 4,9%

По оценке на 11 сентября, годовая инфляция (к тому же периоду прошлого года) увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе.

"В июле мы наблюдали скачок в текущих темпах роста цен. В августе темпы немного снизились, но при этом ценовое давление все больше формировалось за счет устойчивых компонентов. Увеличение темпов роста цен происходило по широкому кругу товаров", - говорила Набиуллина.

Прогноз Банка России по инфляции на 2023 год составляет 6-7%, ЦБ рассчитывает, что ее удастся снизить к концу 2024 года до целевых 4%.

До конца этого года Банк России проведет еще два заседания, на которых будет рассматриваться уровень ключевой ставки. Они запланированы на 27 октября и 15 декабря.

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