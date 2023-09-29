Набиуллина рассказала о будущем ключевой ставки

Решения по ключевой ставке до конца года будут зависеть от ситуации в экономике, текущий прогноз подразумевает, что её уровень может повыситься, а может и не поменяться. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ХХ Международном банковском форуме.

"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Много неопределенностей, мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию. Прогноз на этот год подразумевает и то, что ставка до конца года может остаться на нынешнем уровне, может и повыситься", - сообщила глава ЦБ.

Сейчас уровень ключевой ставки составляет 13%, до этого значения Банк России повысил ее на прошлом плановом заседании по денежно-кредитной политике 15 сентября. 15 августа ЦБ внепланово повысил ее с 8,5% до 12%, в июле ставка выросла с 7,5% до 8,5%, до этого не менявшись почти год.

По оценке на 11 сентября, годовая инфляция (к тому же периоду прошлого года) увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе.

"В июле мы наблюдали скачок в текущих темпах роста цен. В августе темпы немного снизились, но при этом ценовое давление все больше формировалось за счет устойчивых компонентов. Увеличение темпов роста цен происходило по широкому кругу товаров", - говорила Набиуллина.

Прогноз Банка России по инфляции на 2023 год составляет 6-7%, ЦБ рассчитывает, что ее удастся снизить к концу 2024 года до целевых 4%.