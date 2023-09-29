Назван тревожный признак дисбаланса в торговле России и Китая

Импортеры из России пытаются вернуть Китаю 150 тысяч морских контейнеров, скопившихся в стране, сообщает CNN со ссылкой на отчет логистической платформы Container xChange. По данным гендиректора организации Кристиана Рулоффса, тревожная ситуация складывается из-за значительного превышения потока грузов из Китая над обратным направлением.

Речь об «углубляющемся торговом дисбалансе между Россией и Китаем» идет в связи с видами продукции, отправляемой в контейнерах. Таким образом, их накоплению в России способствует именно тип обмениваемых товаров, говорится в материале. Там указывается, что значительная доля китайских закупок приходится на российское сырье, которое в основном транспортируется в железнодорожных цистернах и полувагонах.

Согласно данным китайской таможни, которые приводят журналисты, за первые восемь месяцев 2023 года двусторонняя торговля России и Китая выросла на 32 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, а общий объем торговли достиг 155 миллиардов долларов. При этом поставки Пекина выросли на 63,2 процента, Москва же нарастила их только на 13,3 процента.