Правительство внесло в Думу проект бюджета до 2026 года: главное

Правительство РФ 29 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2024-2026 годы, сообщается на сайте кабмина. В правительстве подчеркнули, что одним из основных приоритетов проекта стала адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми.

В трехлетнем бюджете предусмотрели расходы на единые пособия в 4,4 триллиона рублей. Эти средства будут распределены среди более чем десяти миллионов россиян.

Также в течение следующих трех лет власти выделят на материнский капитал примерно 1,6 триллиона рублей, а на программы улучшения жилищных условий семей с детьми - более 482 миллиардов.

Для поддержки россиян, попавших в сложную жизненную ситуацию, в проекте бюджета предусмотрено более ста миллиардов рублей по программе социального контракта. Это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с россиянами, доход которых по независящим от них причинам упал ниже прожиточного минимума. В рамках программы государство предоставляет выплаты или приобретает необходимые вещи, а получатели помощи берут на себя определенные обязательства, к примеру, пройти переобучение или открыть собственное дело.

Новый проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, что в 2024 году ВВП страны будет расти на уровне выше двух процентов.

В правительстве рассчитывают, что доходы бюджета в 2024 году составят 35 триллионов рублей, в 2025-м - 33,5 триллиона, а в 2026 году - 34,1 триллиона рублей. Расходы на следующий год запланированы на уровне в 36,6 триллиона рублей, в 2025 году - в 34,4 триллиона, в 2026-м - 35,6 триллиона.

В правительстве подчеркнули, что проект бюджета впервые в истории был внесен на рассмотрение Думы полностью в электронном виде.