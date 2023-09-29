Правительство внесло в Думу проект бюджета до 2026 года: главное
Правительство РФ 29 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2024-2026 годы, сообщается на сайте кабмина. В правительстве подчеркнули, что одним из основных приоритетов проекта стала адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми.
В трехлетнем бюджете предусмотрели расходы на единые пособия в 4,4 триллиона рублей. Эти средства будут распределены среди более чем десяти миллионов россиян.
Также в течение следующих трех лет власти выделят на материнский капитал примерно 1,6 триллиона рублей, а на программы улучшения жилищных условий семей с детьми - более 482 миллиардов.
Для поддержки россиян, попавших в сложную жизненную ситуацию, в проекте бюджета предусмотрено более ста миллиардов рублей по программе социального контракта. Это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с россиянами, доход которых по независящим от них причинам упал ниже прожиточного минимума. В рамках программы государство предоставляет выплаты или приобретает необходимые вещи, а получатели помощи берут на себя определенные обязательства, к примеру, пройти переобучение или открыть собственное дело.
Новый проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития. Он предполагает, что в 2024 году ВВП страны будет расти на уровне выше двух процентов.
В правительстве рассчитывают, что доходы бюджета в 2024 году составят 35 триллионов рублей, в 2025-м - 33,5 триллиона, а в 2026 году - 34,1 триллиона рублей. Расходы на следующий год запланированы на уровне в 36,6 триллиона рублей, в 2025 году - в 34,4 триллиона, в 2026-м - 35,6 триллиона.
В правительстве подчеркнули, что проект бюджета впервые в истории был внесен на рассмотрение Думы полностью в электронном виде.
Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года составит запланированные два процента ВВП или будет даже меньше. По предварительной оценке Минфина, за январь-август бюджет был исполнен с дефицитом в 2,361 триллиона рублей (1,5 процента ВВП).