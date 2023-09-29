Эфиопия смягчила запрет на вывоз кофе из страны

Власти Эфиопии приняли решение предоставить вылетающим из страны пассажирам возможность вывозить до 2 кг кофе на человека для личного пользования. Об этом сообщило посольство РФ в Аддис-Абебе со ссылкой на таможенные власти государства.

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В посольстве Эфиопии в Москве отметили, что коммерческий экспорт кофе из Эфиопии все еще осуществляется.

«Это временная мера, и речь идет об авиапассажирах, коммерческого экспорта это не касается», - указали в посольстве.

Ранее посольство России в Аддис-Абебе сообщило, что власти Эфиопии приняли решение о введении временного запрета на вывоз из страны кофе в любом виде и в любых количествах.