Эфиопия смягчила запрет на вывоз кофе из страны
Власти Эфиопии приняли решение предоставить вылетающим из страны пассажирам возможность вывозить до 2 кг кофе на человека для личного пользования. Об этом сообщило посольство РФ в Аддис-Абебе со ссылкой на таможенные власти государства.
В посольстве Эфиопии в Москве отметили, что коммерческий экспорт кофе из Эфиопии все еще осуществляется.
«Это временная мера, и речь идет об авиапассажирах, коммерческого экспорта это не касается», - указали в посольстве.
Ранее посольство России в Аддис-Абебе сообщило, что власти Эфиопии приняли решение о введении временного запрета на вывоз из страны кофе в любом виде и в любых количествах.
Как заявил «Вечерней Москве» доктор экономических наук Леонид Холод, на российском рынке может ощущаться дефицит кофе только в случае, если Эфиопия решит полностью запретить импорт продукта в другие страны. Эксперт спрогнозировал рост цены на кофе в связи с дисбалансом спроса и предложения.