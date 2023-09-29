В России предложили повысить акцизы на вино в три раза

Правительство РФ предложило повысить акцизы на некоторые виды алкоголя - в частности, акциз на вино может вырасти в три раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс.

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Если проект правительства будет одобрен, акцизы вырастут с мая 2024 года.

Планировалась, что с 1 января по 31 декабря 2024-го акцизы на вина (кроме крепленых вин) и плодовую алкогольную продукцию составят 36 рублей за литр. Однако по новым поправкам ставка должна достигнуть 108 рублей за литр.

Акцизы на спиртное и табак в РФ выросли с 1 января 2023-го. Ставка акциза на спиртосодержащую продукцию увеличилась с 589 до 613 рублей за литр безводного спирта. Сообщалось, что на 2024 год запланирован рост до 638 рублей, а на 2025-й - до 664 рублей. Аналогичные ставки ввели для алкогольной продукции крепостью выше девяти градусов (кроме вина и пива).

Для алкоголя крепостью меньше девяти градусов (также кроме вина и пива) акциз вырос со 471 до 490 рублей.