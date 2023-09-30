Набиуллина предложила увеличить страховое возмещение по длинным вкладам

Сумму страхового возмещения по долгосрочным вкладам следует увеличить, отметила на Международном финансовом конгрессе глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Текст выступления опубликован на сайте регулятора.

Набиуллина пояснила, что граждане РФ редко делают долгосрочные вклады. На фоне этого, добавила она, у банков наблюдается очень краткосрочное фондирование.

Вместе с тем, уточнила глава ЦБ, необходимо предпринять меры к тому, чтобы банки могли привлекать устойчивые долгосрочные пассивы.

Прежде всего, заметила Набиуллина, нужно увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам. Кроме того, следует уменьшить размер взносов в фонд страхования вкладов, которые кредитные организации уплачивают по вкладам такого типа.