Новак рассказал, как запрет экспорта топлива повлиял на цены в РФ

«Мы видим положительный эффект. Цены на бирже упали резко на дизельное топливо и на автобензины — от 16% до 20%. Это, в свою очередь, транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе и на производителей сельхозтоваров», — заявил Александр Новак, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.