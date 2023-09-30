Внешний долг Молдавии за первые шесть месяцев 2023 года вырос на 6,8%
Валовый внешний долг Молдавии за первые шесть месяцев текущего года вырос на 6,8%, достигнув $10,242 млрд.
Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Молдавии.
Отмечается, что уровень валового внешнего долга по отношению к ВВП страны увеличился на 1.1 п.п., составив 67,2%.
Доля государственного долга выросла на 9,5% до $3,574 млрд.
Как уточняет ТАСС, в июне прошлого года внешний долг Молдавии составил $8,617 млрд.
Ранее вице-премьер, глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля в эфире кишинёвского телеканала Jurnal TV заявил, что выход страны из СНГ обернётся для государства очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе.