Депутат Романов рассказал об эффективности российской экономики

«В текущих условиях сохраняющихся геополитических проблем продолжение реформы контрольно-надзорной деятельности не только не потеряло своей актуальности, но стало еще более необходимым инструментом в борьбе за эффективность нашей экономики. Многие уже принятые меры действительно позволили сократить издержки бизнеса. Но безусловно, и перед регулятором, и перед законодательной властью, и перед контрольно-надзорными органами стоит еще огромное количество задач», — сказал Романов.