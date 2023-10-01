С 1 октября банкам запрещено использовать SWIFT для переводов внутри России

Российские банки с 1 октября не смогут использовать SWIFT внутри России. Они обязаны использовать только отечественные сервисы и инфраструктуру при переводах средств внутри РФ.

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Такое решение принял в марте этого года совет директоров Банка России.

В решении говорится, что с 1 октября информация о переводах на территории РФ осуществляется только через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Кроме того, могут быть задействованы собственные сервисы банков или сервисы иных российских систем.

«Это позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций», – было сказано в решении.

В ЦБ подчеркнули, что данное требование не распространяется на случаи осуществления кредитными организациями трансграничного перевода.

Еще одно исключение – передача информации при рассмотрении заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.