Сунак надеется на снижение инфляции в Британии в два раза к концу 2023 года

Правительство Великобритании привержено цели снизить уровень инфляции в стране в два раза к концу 2023 года по сравнению с показателями 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Инфляция делает людей беднее. Чем быстрее мы снизим ее, тем будет лучше. Этому вопросу необходимо уделять первоочередное внимание, и мы добились заметного прогресса", - сказал он.

При этом Сунак не стал отвечать на вопрос о том, планируют ли британские власти снижать налоговую нагрузку на жителей королевства. В связи с этим премьер отметил, что "лучшим сокращением налогов" станет снижение инфляции вдвое.