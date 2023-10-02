Кандидаты в президенты Аргентины раскритиковали идею о долларизации экономики

Основные соперники кандидата в президенты Аргентины Хавьера Милея во время дебатов раскритиковали его предложение о долларизации экономики страны. Милей предложил долларизацию для борьбы с инфляцией, а также с сокращением международных резервов и экономическим кризисом в Аргентине. По мнению кандидата в президенты от правящей партии, министра экономики Серхио Массы, Аргентина должна развиваться за счет строительства газопроводов, экспорта энергии миру, продуктов добавленной стоимости. Он назвал это путем для укрепления национальной валюты.