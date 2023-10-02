Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай

ПАО «Интер РАО» продолжает переговоры с Китаем по вопросу включения экспортной пошлины в стоимость электроэнергии и начало частичные ограничения поставок. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает «Интерфакс».

В России с 1 октября введены экспортные пошлины с привязкой к валютному курсу. Пошлина составляет от 4 до 7% таможенной стоимости и взимается при курсе выше 80 рублей за доллар. Среди исключений - нефть, газ, зерно и лесоматериалы.

Ранее в «Интер РАО» сообщили, что компания предложила своим контрагентам не из стран ЕврАзЭс поднять цены на 7% на фоне введения экспортных пошлин, так как рентабельность поставки не позволяет оставить цены прежними.

Успешные переговоры по увеличению цены были проведены с Монголией, поставки продолжаются, рассказал представитель «Интер РАО».

По его словам, с Китаем такие переговоры все еще ведутся, и началось частичное ограничение поставок.

По данным «Коммерсанта», после закрытия экспорта энергии в ЕС Китай стал самым крупным покупателем «Интер РАО». В 2022 году компания поставила туда рекордный объем электроэнергии — примерно 4,7 млн МВт•ч.