Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай

«Интер РАО» начало ограничивать поставки электроэнергии в Китай
ПАО «Интер РАО» продолжает переговоры с Китаем по вопросу включения экспортной пошлины в стоимость электроэнергии и начало частичные ограничения поставок. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает «Интерфакс».
В России с 1 октября введены экспортные пошлины с привязкой к валютному курсу. Пошлина составляет от 4 до 7% таможенной стоимости и взимается при курсе выше 80 рублей за доллар. Среди исключений - нефть, газ, зерно и лесоматериалы.
Ранее в «Интер РАО» сообщили, что компания предложила своим контрагентам не из стран ЕврАзЭс поднять цены на 7% на фоне введения экспортных пошлин, так как рентабельность поставки не позволяет оставить цены прежними.
Успешные переговоры по увеличению цены были проведены с Монголией, поставки продолжаются, рассказал представитель «Интер РАО».
По его словам, с Китаем такие переговоры все еще ведутся, и началось частичное ограничение поставок.
По данным «Коммерсанта», после закрытия экспорта энергии в ЕС Китай стал самым крупным покупателем «Интер РАО». В 2022 году компания поставила туда рекордный объем электроэнергии — примерно 4,7 млн МВт•ч.
При этом в компании уточнили, что рентабельность по поставкам в Китай 5%. Остальная часть маржи идет на снижение цены внутренних потребителей Дальнего Востока и в случае прекращения поставок из РФ в КНР цена для российских потребителей вырастет «ощутимо». А опрошенные изданием эксперты отметили, что выручка» Интер РАО» от экспорта в Китай составляет 8–10 млрд руб. ежегодно.