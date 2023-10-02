Власти РФ не поддержали идею госрегулирования цен на электронику

Власти РФ не поддержали идею ЛДПР о государственном регулировании цен на непродовольственные товары, в том числе электронику и одежду. Об этом сообщает РБК.

Депутаты ЛДПР предлагали ввести госрегулирование цен, чтобы «воздействовать на рынок» на фоне инфляции. Однако эксперты считают эту идею опасной. По мнению экспертов, цитируемых РБК, установление регулируемых цен на широкий ассортимент товаров приведет к потере заинтересованности рынка, а в перспективе — и к дефициту. Опыт зарубежных стран также свидетельствует о неэффективности данного инструмента.

По словам директора ИСИЭЗ Георгия Остапковича, в рыночных странах такие меры применяли лишь на 3-4 месяца в кризис. Иначе начнется дефицит и падение качества товаров.

«Рынок всегда найдет способ сбалансировать спрос и предложение. Лучше повышать доходы населения», — отметил он.

Экономист Александр Абрамов согласен, что невозможно установить цены на огромный ассортимент товаров в магазинах и контролировать их. В правительстве понимали, что технически это нереально, констатировал он.

По мнению экспертов, вместо регулирования цен государству следует стимулировать конкуренцию и помогать логистике.