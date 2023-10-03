Стоимость нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые с 8 сентября

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые с начала сентября. Об этом свидетельствую данные торгов лондонскоq биржи ICE.

По состоянию на 4:57 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,77%, до $89,73 за баррель. Показатель находится ниже $90 впервые с 8 сентября. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,9%, до $87,91.

2 октября цена за баррель нефти марки Brent впервые опустилась ниже $91 с 12 сентября.

До этого ТАСС сообщало, что с 1 октября пошлина на экспорт российской нефти вырастет на $2,5 и будет составлять $23,9 за тонну.

При этом средняя цена нефти марки Urals с 15 августа по 14 сентября составила $77,03 за баррель, а котировка North Sea Dated (Brent датированный) составляла $88,61 за баррель.

Недавно Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении сокращения добычи нефти до конца 2023 года на 1 млн и 300 тыс. баррелей в сутки соответственно. Крупнейшие мировые издания уже отметили, что данная мера позволила двум странам получить выгоду от этого, поскольку средние цены на нефть приблизились к многолетним максимумам. По оценкам Bloomberg только Россия в качестве сверхдоходов может рассчитывать примерно на $11 млрд. При этом РФ активно обходит потолок цен, установленный странами G7 в $60 за баррель.