Ближнему Востоку предрекли экономический расцвет

Главный исполнительный директор американского банка JPMorgan Вишвас Рагхаван предрек государствам Ближнего Востока экономический расцвет на фоне роста геополитической напряженности в мире. Его слова приводит Bloomberg.

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В среднесрочной перспективе в наиболее выгодном положении будут находиться Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар. Эти государства будут привлекать все большее число топ-менеджеров и инвестиционных фондов со всего мира. Подобный сценарий будет сохраняться в регионе продолжительное время.

«Это золотая эра для ближневосточных компаний и в целом для Ближнего Востока. Я думаю, что это надолго», — заявил Рагхаван.

Растущая финансовая привлекательность региона связана во многом с намерением властей местных государств диверсифицировать экономические модели развития, делая ставку на постепенное снижение зависимости доходов от нефтегазового сектора в пользу более технологичных отраслей. Растущая же глобальная напряженность способствует более активному перетоку зарубежных «денег и талантов» на Ближний Восток, заключил глава JPMorgan по развивающимся рынкам.