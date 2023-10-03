Азии предрекли трудности с поставками сжиженного природного газа

Предстоящей зимой покупатели сжиженного природного газа (СПГ) могут столкнуться с проблемами на фоне удорожания фрахта танкеров и увеличения пропускной способности европейских терминалов по приему этого вида топлива. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков компании Platts.

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Риски снижения поставок СПГ в Азию начали прослеживаться в этом году на фоне меньшего объема отгрузки топлива из США и африканских стран. В итоге европейские государства стали выигрывать конкуренцию за СПГ благодаря большей привлекательности своего рынка. Динамика может сохраниться в отопительный сезон. При неблагоприятных погодных условиях и проблемах с производством на мировых рынках азиатские коммунальные предприятия могут испытать трудности с закупкой спотовых топливных грузов, допускают эксперты.

Изменению баланса способствует и стремление Евросоюза (ЕС) приобретать большие объемы СПГ для замещения российского трубопроводного газа, поставки которого в регион резко сократились в 2022-2023 годах. На этом фоне зарубежные поставщики стали чаще выбирать европейские страны в качестве конечного пункта доставки топлива. Зимой напряженность между двумя ключевыми рынками сбыта СПГ — Европой и Азией — в борьбе за поставки может усилиться, предупредили аналитики.