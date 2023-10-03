Минфин оценил темпы роста российской экономики в ближайшие три года

Российская экономика на протяжении ближайших трех лет будет расти темпами выше 2%, в целом бюджетная политика реализуется исходя из достаточно благоприятных макроэкономических условий. При этом надо быть готовыми ко всему, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации .

"О тех условиях, в которых формировался бюджет, какие наши прогнозы… В целом мы реализуем бюджетную политику исходя из достаточно благоприятных макроэкономических условий. Планируется и рост мировой экономики, стабильный спрос на традиционные товары российского экспорта по достаточно высоким ценам, сохраняется устойчивая динамика российской экономики - темпы роста экономики больше 2%, 2,2-2,3% ежегодно на протяжении трех лет. Тем не менее мы должны быть готовы к различным сценариям, бюджет не должен полагаться на благостные прогнозы, бюджет должен учитывать все те обязательства, которые принимались, - указал он. - Набирают обороты экономическая, финансовая фрагментация, структурный дисбаланс никуда не делся, да и санкции тоже. Как вводились, так и продолжают вводиться в отношении нашей страны. Поэтому нам надо быть ко всему готовым".