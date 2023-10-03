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Лукашенко поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию. Об этом сообщило агентство БелТА.

Лукашенко поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию
© РИА Новости

Соответствующий указ, по данным агентства, будет подписан в ближайшее время. Комиссию возглавит белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой, уточняет БелТА.

"Конечно, это будет нагрузка на тот аппарат, который у вас существует. Ничего, ты как новый человек найдешь тех людей, которые сегодня у вас недозагружены или которые могут выполнить больший объем работы. Но и здесь министров, аппарат правительства - надо задействовать всех, кого вы сочтете нужным", - цитирует агентство обращение белорусского президента к послу.

Лукашенко добавил, что Крутому следует "напрямую докладывать", что будет необходимо сделать в рамках работы комиссии.

"Мы выстояли. Сейчас надо подниматься с колен. Санкции, не санкции - весь мир и минеральные удобрения готов покупать, и нефтепродукты. Даже в России дефицит. И так далее. Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться. Вы, ваша комиссия ответственны за особо важные группы товаров", - сказал глава государства.

Также на встрече обсуждалась повестка предстоящей встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.