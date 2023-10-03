Лукашенко поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию

"Конечно, это будет нагрузка на тот аппарат, который у вас существует. Ничего, ты как новый человек найдешь тех людей, которые сегодня у вас недозагружены или которые могут выполнить больший объем работы. Но и здесь министров, аппарат правительства - надо задействовать всех, кого вы сочтете нужным", - цитирует агентство обращение белорусского президента к послу.