Минфин оценил темпы роста российской экономики в ближайшие три года

Дефицит бюджета России на предстоящие три года останется на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

«Дефицит бюджета на протяжении всей трехлетки не будет превышать 1% ВВП. Это показатель, который позволяет нам говорить об абсолютно безопасном уровне дефицита бюджета на все три предстоящие года», - пояснил глава Минфина в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

Среди приоритетов бюджетного планирования он назвал обеспечение нужд армии и оборонной промышленности, технологическое развитие, а также полноценную интеграцию регионов.

«И, конечно, поддержка субъектов РФ с точки зрения инфраструктуры, модернизации и развития экономики», - пояснил министр.

По словам Силуанова, общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 трлн рублей, при этом дополнительное финансирование получат и ключевые направления по поддержке промышленности и инфраструктуры.

Ранее в ведомстве заявили о сокращении нефтегазовых доходов в первом полугодии 2023 года на 47% к аналогичному периоду предыдущего, до 3,38 трлн руб. Там пояснили, что это обусловлено высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, а также падением цен и объемов экспорта природного газа.