Минфин оценил темпы роста российской экономики в ближайшие три года

В Минфине рассказали о дефиците бюджета РФ на предстоящие три года
Дефицит бюджета России на предстоящие три года останется на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.
«Дефицит бюджета на протяжении всей трехлетки не будет превышать 1% ВВП. Это показатель, который позволяет нам говорить об абсолютно безопасном уровне дефицита бюджета на все три предстоящие года», - пояснил глава Минфина в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.
Среди приоритетов бюджетного планирования он назвал обеспечение нужд армии и оборонной промышленности, технологическое развитие, а также полноценную интеграцию регионов.
«И, конечно, поддержка субъектов РФ с точки зрения инфраструктуры, модернизации и развития экономики», - пояснил министр.
По словам Силуанова, общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 трлн рублей, при этом дополнительное финансирование получат и ключевые направления по поддержке промышленности и инфраструктуры.
Ранее в ведомстве заявили о сокращении нефтегазовых доходов в первом полугодии 2023 года на 47% к аналогичному периоду предыдущего, до 3,38 трлн руб. Там пояснили, что это обусловлено высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, а также падением цен и объемов экспорта природного газа.
По ранее озвученным данным Минфина, дефицит федерального бюджета России в 2024 году составит 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП, в 2025 году - 830 млрд рублей (0,4% ВВП), в 2026 году - 1,536 трлн рублей (0,8% ВВП).