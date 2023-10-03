Рекордный объем конфискованного золота выставлен на торги в Японии
180 килограмм конфискованного золота выставили на онлайн торги в Японии. К этому прибегла токийская таможня, передает телеканал NHK.
Суммарная цена драгоценного металла – 1,75 миллиарда иен (около 11,7 миллиона долларов).
Речь идет о золоте, которое конфисковали в период между 2015 и 2017 годами в токийских аэропортах и порту.
Большая часть данного метала – золото, которое ввезли в Японию в виде ювелирных украшений. Оно было переплавлено в слитки весом в 1 килограмм каждый.
Денежные средства, которые будут получены на торгах, направят в государственную казну, уточняет телеканал.
Выставленная на торги партия золота является самой крупной как по весу и рыночной цене.
Накануне стоимость золота снижалась шестую сессию подряд и упала до почти 7-месячного минимума в связи с укреплением доллара США. Трейдеры анализируют данные США по инфляции, представленные в пятницу, и ожидают публикации данных по рынку труда на текущей неделе.