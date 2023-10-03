"Нет, повода для беспокойств по-прежнему нет. Есть определенные колебания, но мы с вами все-таки живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого. Все-таки нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя [зависимыми] от курса доллара", - сказал Песков.