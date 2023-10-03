Центробанк и правительство РФ полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность, а чрезмерное внимание к колебанию курса доллара является "рудиментом прошлого". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, повода для беспокойств по-прежнему нет. Есть определенные колебания, но мы с вами все-таки живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого. Все-таки нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя [зависимыми] от курса доллара", - сказал Песков.
Он добавил: "Макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями макрорегулятора и правительства, поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет".
Курс доллара в начале торгов на Московской бирже превышал 3 октября 100 рублей впервые с 14 августа.