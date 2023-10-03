Минфин согласен облагать акцизом весь производящийся в РФ этанол
Министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации высказался о позиции Минфина РФ по поводу введения акцизов на весь производящийся в России этанол. Он отметил, что ведомство одобряет эту идею. Министр указал на отсутствие разногласий с Минздравом по данному вопросу, передает агентство «Прайм».
При этом, по словам Силуанова, ситуация не должна повлечь за собой рост цен на медицинские изделия со спиртовой основой. В частности, как указал он, речь идет о Корвалоле.
Ранее сенаторы сочли необходимым облагать акцизом весь производящийся в России этиловый спирт, предусмотрев субсидии для спирта, используемого в медучреждениях.
Важной задачей государства является точечное предоставление субсидий, подчеркнул министр. Как отметил он, понимание того, что нужно наводить порядок в этом сегменте, есть.
«Вопрос только в том - как компенсировать и кому. Это остается точкой дискуссии, но мы ее пройдем, и, я уверен, что мы в этом году с этим вопросом разберемся и подготовим решение», - добавил Силуанов.