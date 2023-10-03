Лукашенко потребовал разобраться с дебиторской задолженностью за поставки удобрений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства и Национального банка разобраться с дебиторской задолженностью за поставленные на экспорт белорусские калийные удобрения, сообщила пресс-служба главы государства.

"Что касается калийного рынка, также хотел бы услышать, какая ситуация складывается, особенно по дебиторской задолженности. Прежде всего по поставкам минеральных удобрений и калийных удобрений", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам экспорта белорусских товаров.

По его словам, по этой проблеме вопросов много.

"Никаких ссылок на то, что где-то платежи не идут, еще что-то. У нас не одна тысяча в Национальном банке и сопутствующих структурах работает. Поэтому давайте вместе с правительством занимайтесь и начинайте работать, если можете", - подчеркнул Лукашенко.

Президент также напомнил о ранее озвученном предложении создать единую компанию, которая будет заниматься реализацией калийных, азотных и фосфорных удобрений.

"Так в правительстве и утонула идея. Все нам что-то мешает, может, не только вам, но кому-то там еще", - добавил Лукашенко.