Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Банк России и российское правительство в полном объеме обеспечивают макроэкономическую стабильность. Он добавил, что гражданам страны не следует беспокоиться и-за колебаний валютного рынка, пишет ТАСС.

Курс доллара во вторник, 3 октября, превысил 100 рублей впервые с 14 августа. Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать снижение курса национальной валюты.

«Повода для беспокойств по-прежнему нет», — отметил Песков.

По его словам, действительно, есть определенные колебания курса. Вместе с тем, уточнил он, Россия находится в рублевой зоне, поэтому нет необходимости следить за ростом и падением рубля по отношению к американской валюте.

Песков заметил, что россиянам нужно привыкнуть жить в рублевой зоне и избавиться от психологической привязки к курсу доллара.