Инфляция в Турции бьет рекорды

В Турции зафиксировали очередной виток ускорения инфляции, негативная динамика фиксируется третий месяц подряд. При этом в сентябре подорожание цен достигло самых быстрых темпов с декабря 2022 года. Как сообщает информационное агентство AFP, главными причинами этому стали повышение налоговых ставок и девальвация национальной валюты.

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Турецкое государственное статистическое агентство ТуркСтат (TUIK) опубликовало отчет, в котором отмечается, что потребительские цены в республике в сентябре выросли на 61,5 процента в годовом выражении. Основной рост стоимости услуг (42,3 процента) пришелся на сферу коммунальных платежей (ЖКХ и электроэнергия).

Базовая инфляция в Турции в годовом выражении без учета волатильных цен на продукты питания и электроэнергию выросла до 68,9 процента в сентябре. Данный показатель стал максимальным за последние десять месяцев.

При этом эксперты TUIK сообщили, что в месячном выражении потребительские цены в Турции в прошлом месяце выросли лишь на 4,9 процента. Это стало позитивным явлением для экономики страны, поскольку в августе данный показатель был равен 9,1 процента.

Кроме того, специалисты TUIK указали и на другие положительные явления, происходящие в экономическом секторе республики. Так, рост цен на проезд в общественном транспорте в годовом выражении замедлился (в сентябре — 50,3 процента, ранее — 70,2 процента), а повышение стоимости продуктов питания в сентябре составило — 68,9 процента, хотя в августе оно достигало отметки в 72,9 процента.