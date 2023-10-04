Центробанк допустил сохранение жесткой денежно-кредитной политики в 2024 году

Зампред Центробанка Алексей Заботкин допустил сохранение жесткой денежно-кредитной политики регулятора в 2024 году для возвращения инфляции к цели в четыре процента. Его слова приводит ТАСС.

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Заботкин отметил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, что на следующий год ключевая ставка прогнозируется на уровне от 11,5 до 12,5 процента, по мере снижения инфляции она будет возвращаться в нейтральный диапазон 5,5-6,5 процента. Ожидается, что это произойдет к 2026 году.

Зампред ЦБ также отметил, что регулятор прогнозирует рост ВВП России в 2024 году темпом от 0,5 до 1,5 процента и в последующие годы от 1,5 до 2,5 процента.

«При этом рост требований банковской системы к экономике будет 7-12 процентов, что означает продолжение роста кредита в реальном выражении при инфляции в четыре процента», — заключил Заботкин.