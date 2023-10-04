В Германии оценили уровень дефицита продуктов в России

Предположения Запада о возникновении дефицита потребительских продуктов в России из-за санкций не оправдались, сообщает немецкое издание Welt. По словам журналистов, у россиян сохраняется ощущение «нормальности», которое особенно усиливается в продуктовых магазинах. В материале отмечается, что это происходит в том числе из-за присутствия немецких брендов на российском рынке.

«Санкции, которые Запад ввел против России, были направлены на то, чтобы настроить население против президента Путина. Но военные действия на Украине до сих пор едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян. Это в том числе заслуга немецких компаний», — говорится в статье.

По словам авторов издания, на Западе полагали, что санкции, которые были введены после начала специальной военной операции на Украине и не были направлены непосредственно против граждан России, все же окажутся ощутимы для обывателей. Предполагалось, что западные бренды исчезнут и это «катапультирует российских потребителей обратно в мир позднего Советского Союза». Однако ничего подобного не произошло, констатируют журналисты.