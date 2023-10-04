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В Германии оценили уровень дефицита продуктов в России

Предположения Запада о возникновении дефицита потребительских продуктов в России из-за санкций не оправдались, сообщает немецкое издание Welt. По словам журналистов, у россиян сохраняется ощущение «нормальности», которое особенно усиливается в продуктовых магазинах. В материале отмечается, что это происходит в том числе из-за присутствия немецких брендов на российском рынке.

В Германии оценили уровень дефицита продуктов в России
© РИА Новости

«Санкции, которые Запад ввел против России, были направлены на то, чтобы настроить население против президента Путина. Но военные действия на Украине до сих пор едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян. Это в том числе заслуга немецких компаний», — говорится в статье.

По словам авторов издания, на Западе полагали, что санкции, которые были введены после начала специальной военной операции на Украине и не были направлены непосредственно против граждан России, все же окажутся ощутимы для обывателей. Предполагалось, что западные бренды исчезнут и это «катапультирует российских потребителей обратно в мир позднего Советского Союза». Однако ничего подобного не произошло, констатируют журналисты.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что рост курса доллара приведет к увеличению цен на импортные товары. В течение ближайших двух месяцев они могут подорожать на 10–15%, считает он. Это касается техники и электроники, автомобилей, медицинских препаратов, одежды и обуви, туристических услуг — авиабилетов и проживания в отелях, уточнил эксперт.

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