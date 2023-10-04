Украина намерена монополизировать рынок зерна. Для этого она пытается запугивать и шантажировать страны голодом из-за поставок продукции, сообщает издание Mysl Polska.

«Мы имеем дело с бескомпромиссным стремлением монополизировать весь европейский рынок зерна продукцией из Украины», — указал автор публикации.

Отмечается, что действия страны позволяют скрыть мошенничество в мировом масштабе, обрекая государство на настоящее опустынивание. В этой связи, как указано в статье, реальный голод ждет мир в ближайшей перспективе.

18 июля МИД РФ осведомило все стороны зерновой сделки о выходе России из нее. В ведомстве отмечали, что Москва не исключает возвращения к соглашению, если западные страны выполнят ее условия.