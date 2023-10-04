Саудовская Аравия пересмотрит объем добровольного сокращения нефтедобычи

Власти Саудовской Аравии в ноябре могут изменить объем дополнительного добровольного сокращения добычи нефти. Об этом сообщило саудовское агентство печати SPA со ссылкой на официальный источник в минэнерго страны.

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При этом пока государство решило продолжить снижение на 1 миллион баррелей в сутки до конца года, говорится в сообщении. Данная информация была подтверждена источником агентства.

Напомним, что добровольное сокращение добычи началось в июле. В сентябре было объявлено, что оно будет наблюдаться до конца текущего года.

Агентство уточнило, что «добровольное решение о сокращении будет пересмотрено в следующем месяце с целью рассмотреть вопрос об углублении сокращения или увеличении производства».