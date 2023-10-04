Саудовская Аравия пересмотрит объем добровольного сокращения нефтедобычи
Власти Саудовской Аравии в ноябре могут изменить объем дополнительного добровольного сокращения добычи нефти. Об этом сообщило саудовское агентство печати SPA со ссылкой на официальный источник в минэнерго страны.
При этом пока государство решило продолжить снижение на 1 миллион баррелей в сутки до конца года, говорится в сообщении. Данная информация была подтверждена источником агентства.
Напомним, что добровольное сокращение добычи началось в июле. В сентябре было объявлено, что оно будет наблюдаться до конца текущего года.
Агентство уточнило, что «добровольное решение о сокращении будет пересмотрено в следующем месяце с целью рассмотреть вопрос об углублении сокращения или увеличении производства».
Ранее стратег Bloomberg First Word по нефтяному рынку Джулиан Ли заявил, что меры, введенные Западом для снижения российских доходов от продажи нефти, могут привести к экологической катастрофе.