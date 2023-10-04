ООН: экономика РФ покажет лучшие результаты, чем у многих стран G20

Эксперты ООН пришли к выводу, что Россия станет одной из немногих стран «Большой двадцатки», чья экономика вырастет по итогам 2023 года. Об этом сообщается в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Эксперты ООН прогнозируют, что рост мировой экономики замедлится с трех процентов в 2022 году до 2,4 процента в 2023-м с небольшими признаками восстановления в 2024 году. В большинстве регионов произойдет значительное замедление темпов роста экономики.

Среди стран G20 лишь Бразилия, Китай, Япония, Мексика и Россия «воспротивятся этой тенденции», но сильного роста не ожидается и от них, подчеркивается в докладе. Рост ВВП России, как прогнозируют эксперты ООН, составит 2,2 процента в 2023-м и два процента 2024 году.

В докладе подчеркивается, что Китай в этом году набрал темпы роста и его экономика будет расти более чем в десять раз быстрее, чем экономика еврозона, хотя и не так быстро, как ожидалось. Страна сталкивается со слабым внутренним потребительским спросом, но имеет больше возможностей для налогово-бюджетной политики, чем другие крупные экономики.