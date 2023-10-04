Оценено влияние на цены сокращения поставок энергии в Китай

Возможная остановка экспорта электроэнергии из России в Китай минимально отразится на цене электроэнергии для потребителей Дальнего Востока. С таким заявлением в рамках энергетического форума стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

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По его словам, власти работают на тем, чтобы сбалансировать интересы экспортера и потребителей.

В прошлом месяце российский оператор экспорта-импорта электроэнергии «Интер РАО» объявил о повышении цен для контрагентов не из ЕАЭС на 7% из-за введения аналогичной новой гибкой экспортной пошлины.

Компания сообщила о возможном ограничении и даже прекращении поставок в случае несогласия контрагента.

Ранее «Интер РАО» осведомил о том, что оператору удалось договориться с Монголией о повышении стоимости экспорта электроэнергии с октября.