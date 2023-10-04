Путин высказался о присваивающих себе чужие активы людях

«А такое, к сожалению, в современном мире бывает. Здесь сидят совсем молодые люди. Но я вам могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред», — отметил он во время своего выступления на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности.