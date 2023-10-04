Путин высказался о присваивающих себе чужие активы людях
Люди, которые присваивают себе чужие активы, не отличаются большим умом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».
Глава РФ рассказал о совместном проекте ряда центральных банков стран Азии и Ближнего Востока, в рамках которого они осуществляют выпуск и обмен цифровых валют. По словам Путина, такой формат гарантирует, что «никакая третья сторона не имеет возможности для злоупотреблений и вмешательства в проведение платежей», в том числе не может блокировать сделку, арестовывать счета, присваивать себе чужие деньги или активы.
«А такое, к сожалению, в современном мире бывает. Здесь сидят совсем молодые люди. Но я вам могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред», — отметил он во время своего выступления на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Напомним, что мероприятие проходит с 3 по 6 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи.