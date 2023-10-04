Путин указал на несовершенство мировой финансовой системы
Страны, распоряжающиеся мировыми валютами, стоят во главе финансовой пирамиды, заявил Президент России Владимир Путин 4 октября на пленарной сессии «Разговор на равных», которая проходит в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности, передает ТАСС.
Это, по словам российского лидера, не соответствует интересам большинства человечества.
«Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня», — сказал Путин.