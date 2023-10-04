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Путин указал на несовершенство мировой финансовой системы

Страны, распоряжающиеся мировыми валютами, стоят во главе финансовой пирамиды, заявил Президент России Владимир Путин 4 октября на пленарной сессии «Разговор на равных», которая проходит в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности, передает ТАСС.

Путин указал на несовершенство мировой финансовой системы
© РИА Новости

Это, по словам российского лидера, не соответствует интересам большинства человечества.

«Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня», — сказал Путин.

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