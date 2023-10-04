Германия поможет Украине защитить зерно

Германия планирует направить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) для защиты экспорта украинского зерна в Румынию. Об этом пишет Bloomberg.

По данным собеседников агентства, Берлин передаст Киеву одну систему ПВО IRIS-T и более десятка зенитных самоходных установок Gepard. Оружие должно прибыть на Украину до конца года, чтобы обеспечить прикрытие грузов, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья страны.

Ранее Румыния ввела ограничения на импорт зерновых с Украины и из Молдавии. Соответствующее решение принято с целью защиты интересов румынских фермеров, заявили в Минсельхозе.