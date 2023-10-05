Россияне  в августе перевели в Армению рекордные с февраля $343 млн

Объем денежных переводов из России в Армению через банковскую систему Армении в августе 2023 года составили $342,9 млн (или 132,4 млрд драм), следует из данных Центрального банка Армении. По сравнению с июлем 2023 года объем переводов вырос на 53%, а по сравнению с августом 2022 года — почти на 5%. Объем переводов в сентябре 2023 года стал максимальным с февраля 2023 года (тогда переводы из России в Армению составили рекордные $600,9 млн.

Из Армении в Россию объем переводов также вырос: в августе 2023 года составил $64,1 млн (24,8 млрд драм). По сравнению с июлем 2023 года рост составил 20%, а с августом 2022 года — более чем вдвое.

Всего в августе в Армению из разных стран было переведено $517,4 млн (199,8 млрд драм). Из страны было выведено $315,1 млн (или 121,7 млрд драм). Объем перевод как в страну, так и из нее вырос относительно июля 2023 года.