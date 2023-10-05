Германский экспорт сократился в августе на 1,2%

Экспорт из Германии составил в августе €127,9 млрд, этот показатель на 1,2% меньше по сравнению с июлем и на 5,8% - по сравнению с августом прошлого года. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Также в очередной раз сократились объемы торговли с Россией. Экспорт в РФ за отчетный период составил €0,7 млрд - это на 0,5% меньше, чем в июле, и на 36,1% меньше, чем в августе 2022 года.

Импорт российских товаров составил €0,2 млрд - сокращение по сравнению с июлем составило 23,4%, а с августом прошлого года - 93,7%.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее называл сокращение экспорта одной из причин проблем в экономике Германии.