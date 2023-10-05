Экономист рассказала, что подрывает доллар

Французское издание Les Echos разбиралось, стоит ли уже сбрасывать со счетов доллар и есть ли альтернатива данной валюте, передают «Иносми».

Экономист Наташа Валла считает, что «американцу» начинают вредить рестрикции, введенные США в отношении ряда стран. Это привело к тому, что доллар больше не считается универсальной валютой, говорится в статье.

Автор указывает на изменение геополитического баланса сил. Также, по ее словам, состояние американских государственных финансов уже не то, что было раньше. Валла также сообщает о сокращении доли так называемых «традиционных» резервных валют в пользу растущих валют.

Эксперт отмечает, что соотношение долга к ВВП страны составляет более 120%. Валла подчеркивает, что уверенность в стабильности доллара в долгосрочной перспективе подрывает бюджетная неустойчивость.

Также эксперт обратила внимание на уязвимость развивающихся стран к изменениям в денежной политике Федеральной резервной системы. Это может побудить их отказаться от американской валюты, добавляет Валла.

Еще одной проблемой для доллара экономист называет экстерриториальность данной валюты.

Кроме того, автор подчеркивает, что Китай активизировал усилия по интернационализации юаня и снижению региональной зависимости от доллара. Она отмечает, что геополитическая напряженность наблюдается между США и другими мировыми державами.