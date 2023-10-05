Российский уголь подорожал для зарубежных покупателей

Цены на поставляемый за рубеж российский уголь выросли в сентябре на 14,4 процента после снижения в первой половине года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка.

Среди причин подорожания назвали предстоящие праздники в Китае, а также ограничение там добычи и устойчивый спрос со стороны Индии.

«Уровень цен на марку ГЖ на рынке КНР обозначался в диапазоне 185-190 долларов за тонну CFR China, однако российские экспортеры проявляют интерес к предложениям не ниже 200 долларов за тонну», — говорится в отчете.

По информации ЦЦИ в первые шесть месяцев 2023 года цены на энергетический уголь в портах Дальнего Востока снизились на 40,1 процента, на коксующийся уголь марки ГЖ — на 48,7 процента. Произошло это под давлением роста импорта и внутренней добычи в Китае, снижения мирового производства стали и ситуации на рынке жилой недвижимости страны. После того, как российские угольщики сократили дисконты, поддерживавшие экспорт в 2022 году, покупатели и, в частности, КНР, нашли более дешевые альтернативы, в том числе, в Австралии.