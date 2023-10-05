Киргизия резко нарастила запасы золота в резервах

"Сегодня в стране 26 рудников по топливно-энергетическим ресурсам, 60 по драгоценным металлам, 36 по цветным и редким металлам, гипсу, желтому камню, соли и так далее. У нас имеется более 15 месторождений минеральных вод, таких как Джалал-Абад, Иссык-Ата, Арашан. Они приносят государству миллиардные доходы, а ВВП превысил 1 трлн сомов (примерно $11,29 млрд)", - подчеркнул Жапаров.