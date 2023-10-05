Елисейский дворец на €12 млн превысит запланированный годовой бюджет

Расходы на содержание Елисейского дворца и президента Франции Эмманюэля Макрона до конца года могут достичь €127,4 млн, что на 12,4 млн выше, чем планировалось изначально. Такие данные приводит газета Le Figaro со ссылкой на дополнение к закону о бюджете на 2024 год.

"Поскольку на момент составления бюджетной сметы трудно с какой-либо определенностью знать график работы президента, командировочные расходы подлежат постоянному согласованию и уточнению всеми заинтересованными сторонами", - говорится в документе.

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Изначально расходы президентской администрации на 2023 год оценивались в €115 млн, однако из-за "неизбежного увеличения расходов" на электроэнергию и различные государственные закупки (+€2,3 млн) и по причине "очень высокой активности президента" (+€8 млн) прогноз пришлось скорректировать.

Касательно активности Макрона издание ссылается на комментарии представителей Елисейского дворца европейскому изданию Politico о том, что значительные расходы связаны с перемещениями президента на самолете при возросшей стоимости авиационного топлива.

В администрации главы государства надеются сгладить эти затраты, сократив на 5% "инвестиционные и операционные бюджеты" некоторых департаментов и ограничив рост зарплат, а также за счет "систематического выставления счетов министерствам за некоторые виды деятельности во дворце или лицам, сопровождающим [Макрона] в официальных поездках". Эти и некоторые другие меры призваны сократить итоговые траты на президента и его команду до €122,9 млн.

В то же время Елисейский дворец просит "увеличить дотации президентской администрации" в 2024 году. При указанных "мерах экономии" расходы на командировки в соответствии с планом вырастут на €21 млн. Итоговая сумма, если в дело снова не вмешаются инфляция или рост активности главы государства, составит €122,6 млн, что на 11% больше, чем запрашивали на 2023 год. Параллельно в офисе Макрона ожидают увеличения собственной прибыли с €1,6 до 2,5 млн, в том числе из-за выставления обновленных счетов за официальные поездки и мероприятия.