Турция и Ирак возобновят экспорт нефти из Иракского Курдистана
Турция и Ирак в октябре 2023 года договорились возобновить поставки нефти из Иракского Курдистана. Об этом сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на иракского посла в Турции Маджида аль-Ладжмави.
«Турецкая сторона согласилась немедленно возобновить экспорт нефти по трубопроводу», - заявил посол.
Деталей сделки дипломат не привел.
В июне и августе сообщалось, что Турция и Ирак обсуждали технические детали возобновления экспорта нефти из полуавтономного Иракского Курдистана, но договоренностей не достигли.
Речь идет о поставках нефти по иракско-турецкому трубопроводу в порт Джейхан в Средиземном море, а затем - танкерами на международные рынки.
Экспорт был прекращен в марте по решению арбитража Международной торговой палаты. Суд постановил, что Иракский Курдистан должен согласовывать поставки нефти Анкаре с Багдадом. Турция согласилась с решением и прекратила принимать эту нефть.
СМИ отмечали, что для разблокировки поставок около 450 тысяч баррелей в день потребуется политическое соглашение. Одной из главных проблем эксперты называли компенсацию ущерба за несогласованный в предыдущие годы экспорт. Арбитраж обязал Анкару выплатить Багдаду 1,5 миллиарда долларов за поставки в период с 2014-го по 2018 год.