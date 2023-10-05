Турция и Ирак возобновят экспорт нефти из Иракского Курдистана

Турция и Ирак в октябре 2023 года договорились возобновить поставки нефти из Иракского Курдистана. Об этом сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на иракского посла в Турции Маджида аль-Ладжмави.

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«Турецкая сторона согласилась немедленно возобновить экспорт нефти по трубопроводу», - заявил посол.

Деталей сделки дипломат не привел.

В июне и августе сообщалось, что Турция и Ирак обсуждали технические детали возобновления экспорта нефти из полуавтономного Иракского Курдистана, но договоренностей не достигли.

Речь идет о поставках нефти по иракско-турецкому трубопроводу в порт Джейхан в Средиземном море, а затем - танкерами на международные рынки.

Экспорт был прекращен в марте по решению арбитража Международной торговой палаты. Суд постановил, что Иракский Курдистан должен согласовывать поставки нефти Анкаре с Багдадом. Турция согласилась с решением и прекратила принимать эту нефть.