Аналитики одного из крупнейших финансовых конгломератов — Citigroup — заявили, что экономика Китая достигла циклического дна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экономистов организации во главе с Юй Сянжуном.

Эксперты повысили свой прогноз по темпам роста ВВП азиатской страны до пяти процентов к концу декабря. Предыдущая оценка подразумевала увеличение на 4,7 процента. Аналитики полагают, что властям Китая удастся достичь целевого показателя экономического роста в этом году на фоне увеличения деловой активности в ключевых секторах, включая сферу услуг и промышленное производство.

В Citigroup отметили, что на пересмотр оценки повлияли в том числе меры господдержки проблемного сектора недвижимости. Кроме того, аналитики допустили постепенное восстановление объемов экспорта китайской продукции на фоне роста производственной активности в азиатской стране.