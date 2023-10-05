Путин заявил, что в России началась структурная перестройка экономики
Президент России Владимир Путин заявил, что в России началась структурная перестройка экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Путин сделал во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, этот процесс начался естественным образом. Президент также отметил, что считает это явление «фундаментально важным».
«Я считаю это важным, фундаментальным явлением в нашей экономике: у нас естественным образом началась структурная перестройка экономики... то, что мы раньше получали из европейских стран по импорту, многое для нас закрыли, и мы так же, как в 2014 году, введя определенные ограничения на закупку западных, европейских, прежде всего, сельхоз товаров, вынуждены были вкладывать деньги в развитие сельхозпроизводства внутри страны», — заявил он.
5 октября Владимир Путин выступил в пленарном заседании 20-го заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.