Путин заявил, что в России началась структурная перестройка экономики

«Я считаю это важным, фундаментальным явлением в нашей экономике: у нас естественным образом началась структурная перестройка экономики... то, что мы раньше получали из европейских стран по импорту, многое для нас закрыли, и мы так же, как в 2014 году, введя определенные ограничения на закупку западных, европейских, прежде всего, сельхоз товаров, вынуждены были вкладывать деньги в развитие сельхозпроизводства внутри страны», — заявил он.