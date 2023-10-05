Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года на уровне 2,8—3%
Российский лидер Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года на уровне 2,8—3%.
«Экономический рост в этом году будет где-то 2,8%, а может и 3%, поближе к 3%. И для нашей экономики, той структуры, которую имеет Россия, — это хороший результат. Мы полностью преодолели спад прошлого года и набираем темп», — сказал он.
Ранее Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году на 1,6%.
При этом ЮНКТАД спрогнозировала рост ВВП России на 2,2% в 2023 году.