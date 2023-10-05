В Молдавии сообщили о продолжении закупок газа у "Газпрома"

"Опять же, сейчас мы закупаем газ на европейском рынке, а "Газпром" до сих пор там продает часть своего газа. Не исключаю, что и мы, если будет хорошая цена, станем покупать у "Газпрома". Но сейчас есть выбор. И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями и рисками в отношениях с Евросоюзом и так далее", - добавил Парликов.