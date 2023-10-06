ЦБ выявил «лазейки» МФО для обхода ограничений на выдачу займов
Банк России выявил несколько регуляторных лазеек, с помощью которых микрофинансовые организации (МФО) обходят ограничения на выдачу займов закредитованным клиентам. Об этом на форуме «MRF. Осень 2023» рассказала представитель управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Банка России Екатерина Чеснокова, ее слова приводит Forbes.
Речь идет о макропруденциальных лимитах (МПЛ) — этот инструмент, позволяющий регулировать степень закредитованности граждан, ЦБ обещал рынку еще в конце 2021 года, однако он полноценно заработал только с начала 2023 года. МПЛ предполагают количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов и займов клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (выше 80%). Изначально для МФО доля займов с ПДН более 80% не должна была превышать 35% по каждому виду займов (потребительские займы и займы с лимитом кредитования), однако в течение года ЦБ ужесточал лимиты. Так, в IV квартале 2023 года заемщики с ПДН 50-80% должны составлять не более 30% портфеля, а с ПДН выше 80% — всего 15%. Для сравнения, в III квартале ограничений на первых не было, а на вторых могло приходиться вдвое больше, до 30% портфеля.
Еще в августе, когда ЦБ в последний раз ужесточал МПЛ для банков и МФО, регулятор отмечал, что задолженность заемщиков с повышенной долговой нагрузкой, несмотря на действие ограничений, остается значительной: так, 64% портфеля приходится на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода. Сейчас ЦБ снова заявил, что недоволен тем, как работают лимиты. По словам Чесноковой, в ходе проверок МФО в первом полугодии регулятор выявил две распространенные схемы обхода ограничений:
- Дробление суммы займов. Сейчас в расчете ПДН не учитываются займы менее 10 тысяч рублей. По словам Чесноковой, таким образом МФО якобы соблюдают МПЛ, выдавая займы закредитованным заемщикам небольшими порциями. В первом квартале ЦБ даже выявил случай, когда одному клиенту было выдано 17 займов на сумму менее 10 тысяч рублей, при этом два-три займа были выданы в один день. Тем не менее с 1 января 2024 года такие займы тоже будут учитываться в расчете ПДН, поэтому «жить с этим осталось не очень долго», отметила Чеснокова;
- «Заемщики-миллионеры». Такое название эта практика получила в ЦБ. Ее суть заключается в искусственном сокращении ПДН за счет увеличения заявленного дохода заемщика. В ходе проверок регулятор заметил, что в некоторых МФО есть клиенты с многомиллионными доходами. В одной из них ЦБ обнаружил заемщиков с доходами от 3 до 27 млн рублей. «Это все к вопросу о достоверности и актуальности данных, которые используются компаниями для расчета ПДН», — прокомментировала Чеснокова. Однако вскоре МФО могут потерять эту лазейку для обхода МПЛ: согласно дорожной карте по развитию этого инструмента, с 1 апреля 2024 года при определении среднемесячных платежей заемщика для расчета ПДН банки и МФО смогут использовать данные квалифицированных бюро кредитных историй.