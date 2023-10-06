ЦБ выявил «лазейки» МФО для обхода ограничений на выдачу займов

Речь идет о макропруденциальных лимитах (МПЛ) — этот инструмент, позволяющий регулировать степень закредитованности граждан, ЦБ обещал рынку еще в конце 2021 года, однако он полноценно заработал только с начала 2023 года. МПЛ предполагают количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов и займов клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (выше 80%). Изначально для МФО доля займов с ПДН более 80% не должна была превышать 35% по каждому виду займов (потребительские займы и займы с лимитом кредитования), однако в течение года ЦБ ужесточал лимиты. Так, в IV квартале 2023 года заемщики с ПДН 50-80% должны составлять не более 30% портфеля, а с ПДН выше 80% — всего 15%. Для сравнения, в III квартале ограничений на первых не было, а на вторых могло приходиться вдвое больше, до 30% портфеля.